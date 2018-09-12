// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

МИД РА: Встреча между Пашиняном и Алиевым пока не планируется

МИД РА: Встреча между Пашиняном и Алиевым пока не планируется
12 сентября 2018 - 12:16 AMT

PanARMENIAN.Net - На данный момент встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не планируется. Об этом заявил 12 сентября на брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

Он подчеркнул, что достигнута договоренность о встрече на уровне главы МИД Армении и Азербайджана, в то же время деталей о месте и времени встречи армянская сторона пока не сообщает, пишет Panorama.am.

«Есть предложение, договоренность, мы предпочитаем сообщать об этом в согласованном порядке – с сопредседателями МГ ОБСЕ и азербайджанской стороной. Следование этому свидетельствует о нашем ответственном отношении. Из Азербайджана каждую неделю говорят, да, встреча будет в Нью-Йорке, но, возможно, и не в Нью-Йорке. У нас есть намеченные сроки касательно объявления подробностей, этого стоит ожидать в будущем», – сказал он.

Ранееглава МИД РА Зограб Мнацаканян заявил, чтовстреча между главами МИД Армении и Азербайджана произойдет очень скоро.«О встрече между главами МИД Армении и Азербайджана мы сообщим после согласования», – заметил Мнацаканян.

Ссылки по теме:
Panorama.am. Փաշինյան-Ալիև հանդիպում այս պահին նախատեսված չէ. Տիգրան Բալայան
 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Обрушение моста в Генуе: Есть десятки погибших
Турки рвут свои доллары в знак протеста против своего же обнищания
После приписания Алиеву слов «Мы поставим Армению на колени» азербайджанское СМИ исчезло из сети
В Грузии выпал снег
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Глава Минобороны РА: Армения получит от РФ новый оборонный кредит в размере $100 млн «Это процесс, который продолжается. Не могу детально назвать виды. Со временем будет соответствующая информация», - сказал Тоноян
Мониторинг ОБСЕ в Арцахе прошел в соответствии с намеченным графиком Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
Лена Назарян возглавила парламентскую фракцию «Елк» Лена Назарян является членом партии «Гражданский договор»
Мониторинговая комиссия ПАСЕ обсудит внутриполитическую ситуацию в Армении вне очереди По ее словам, были обсуждены имевшие место в последний период развития