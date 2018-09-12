МИД РА: Встреча между Пашиняном и Алиевым пока не планируется
12 сентября 2018 - 12:16 AMT
PanARMENIAN.Net - На данный момент встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не планируется. Об этом заявил 12 сентября на брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.
Он подчеркнул, что достигнута договоренность о встрече на уровне главы МИД Армении и Азербайджана, в то же время деталей о месте и времени встречи армянская сторона пока не сообщает, пишет Panorama.am.
«Есть предложение, договоренность, мы предпочитаем сообщать об этом в согласованном порядке – с сопредседателями МГ ОБСЕ и азербайджанской стороной. Следование этому свидетельствует о нашем ответственном отношении. Из Азербайджана каждую неделю говорят, да, встреча будет в Нью-Йорке, но, возможно, и не в Нью-Йорке. У нас есть намеченные сроки касательно объявления подробностей, этого стоит ожидать в будущем», – сказал он.
Ранееглава МИД РА Зограб Мнацаканян заявил, чтовстреча между главами МИД Армении и Азербайджана произойдет очень скоро.«О встрече между главами МИД Армении и Азербайджана мы сообщим после согласования», – заметил Мнацаканян.
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