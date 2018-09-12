Грузия будет производить марихуану с целью экспорта
12 сентября 2018 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительством Грузии подготовлена законодательная инициатива, разрешающая производство марихуаны с целью ее экспорта – для фармацевтических и косметических средств.
Представители МВД республики ознакомили депутатов с рабочим вариантом законодательного проекта, который предполагает именно начало производства марихуаны в целях экспорта. Согласно рабочему варианту проекта, производство марихуаны будет объявлено лицензированной деятельностью, пишет «Интерпрессньюс».
При этом предметом обсуждения является версия, по которой будет объявлен международный конкурс, и, следовательно, победивший лицензиант будет выявлен посредством конкурса. Предположительно, в лицензионных условиях будет определен географический ареал, количество производства марихуаны в Грузии и т.д.
По информации агентства, на заседании большинства состоялась острая дискуссия и спор по поводу этого вопроса. Сам председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили поддерживает эту идею.
В рамках этого же пакета рассматривается введение ограничения в связи с правилами потребления марихуаны. В частности, правительство планирует запретить употребление марихуаны в школах, публичных учреждениях, и вообще, в общественных местах. Запрещение также будет распространяться и на представителей определенных профессиональных кругов.
Законодательный пакет, предположительно, будет вынесен на заседание правительства в ближайшем будущем.
Конституционный суд Грузии 30 июля легализовал употребление марихуаны в стране. Суд удовлетворил иск лидеров созданной в 2015 году политической партии «Новый политический центр - Гирчи» («Шишка») Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, которые многие годы добивались легализации марихуаны и либерализации наркополитики. За хранение и приобретение марихуаны (до 5 граммов высушенной марихуаны и до 10 граммов сырой) предусмотрен административный штраф 500 лари (более 12,7 тысячи рублей). Уголовное дело может быть возбуждено в случае обнаружения большего количества.
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