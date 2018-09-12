Лена Назарян возглавила парламентскую фракцию «Елк»

PanARMENIAN.Net - Руководителем фракции «Елк» («Выход») Национального собрания Армении избрана депутат Лена Назарян. Об этом заявил министр образования и науки РА Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

Лена Назарян является членом партии «Гражданский договор».

До 8 мая 2018 года оппозиционным блоком руководил Никол Пашинян. После его избрания на пост премьер-министра фракция осталась без лидера.