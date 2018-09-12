// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Лена Назарян возглавила парламентскую фракцию «Елк»

Лена Назарян возглавила парламентскую фракцию «Елк»
12 сентября 2018 - 13:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Руководителем фракции «Елк» («Выход») Национального собрания Армении избрана депутат Лена Назарян. Об этом заявил министр образования и науки РА Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

Лена Назарян является членом партии «Гражданский договор».

До 8 мая 2018 года оппозиционным блоком руководил Никол Пашинян. После его избрания на пост премьер-министра фракция осталась без лидера.

Ссылки по теме:
Запись Араика Арутюняна в Facebook
 Самое значимое
Парламент Болгарии ратифицировал соглашение Армения-ЕСПарламент Болгарии ратифицировал соглашение Армения-ЕС
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Опрос: 97% одобряют свершившуюся в Армении революцию как метод смены системы властиОпрос: 97% одобряют свершившуюся в Армении революцию как метод смены системы власти
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Президент Армении назначил министров обороны, диаспоры, образования и территориального управленияПрезидент Армении назначил министров обороны, диаспоры, образования и территориального управления
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Арарат Мирзоян - первый вице-премьер Армении, Тигран Авинян - вице-премьерАрарат Мирзоян - первый вице-премьер Армении, Тигран Авинян - вице-премьер
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян
Partner news
 Статьи
100 дней Никола

Кто из бывшей армянской элиты рискует оказаться за решеткой

 Самое читаемое в разделе
Советник Пашиняна: Возможно, Серж Саргсян станет специальным посланником по карабахскому вопросу
Замминистра обороны РФ: Информация об отмене поставок оружия на $100 млн Армении некорректна
Роберт Кочарян: «Я вернулся»
Пашинян обещает отправить на «свалку истории» противников революции Армении
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Глава Минобороны РА: Армения получит от РФ новый оборонный кредит в размере $100 млн «Это процесс, который продолжается. Не могу детально назвать виды. Со временем будет соответствующая информация», - сказал Тоноян
Мониторинг ОБСЕ в Арцахе прошел в соответствии с намеченным графиком Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
Грузия будет производить марихуану с целью экспорта Согласно рабочему варианту проекта, производство марихуаны будет объявлено лицензированной деятельностью
МИД РА: Встреча между Пашиняном и Алиевым пока не планируется Он подчеркнул, что достигнута договоренность о встрече на уровне главы МИД Армении и Азербайджана, в то же время деталей о месте и времени встречи армянская сторона пока не сообщает