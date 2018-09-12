// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Глава Минобороны РА: Армения получит от РФ новый оборонный кредит в размере $100 млн

Глава Минобороны РА: Армения получит от РФ новый оборонный кредит в размере $100 млн
12 сентября 2018 - 13:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Заключение Арменией нового кредитного договора с Россией находится в процессе. Об этом заявил журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Это процесс, который продолжается. Не могу детально назвать виды. Со временем будет соответствующая информация», - сказал Тоноян, пишет Aysor.am.

По его словам, речь идет о кредите в размере $100 млн, а сотрудничество с Россией достаточно успешное.

Армения в 2015 году получила экспортный кредит на закупку российского вооружения общим объемом около 200 млн долларов. По этому соглашению, Армении должны быть поставлены РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», управляемые ракеты 9М113М к противотанковому комплексу «Конкурс-М», гранатометы РПГ-26, средства связи и бронеавтомобили.

Ссылки по теме:
Aysor.am. ՌԴ-ի հետ ռազմական նոր վարկի կնքումը ընթացքի մեջ է. պաշտպանության նախարար
 Самое значимое
Армения интересуется индийскими РСЗОАрмения интересуется индийскими РСЗО
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
Комитет госдоходов РА: Газозаправочные станции «Газпрома» уклонялись от уплаты налоговКомитет госдоходов РА: Газозаправочные станции «Газпрома» уклонялись от уплаты налогов
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Армения - в топ-25 популярных у российских туристов стран в 2018 годуАрмения - в топ-25 популярных у российских туристов стран в 2018 году
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
В Армении тариф на электроэнергию для необеспеченных семей может снизиться на четвертьВ Армении тариф на электроэнергию для необеспеченных семей может снизиться на четверть
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
МИД РА: Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ
В Армении открылась первая гостиница из контейнеров
Степанакерт не склонен связывать азербайджанскую атаку с ситуацией в Армении
В Ереване гражданин грозится взорвать 3-й корпус здания Правительства
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Мониторинг ОБСЕ в Арцахе прошел в соответствии с намеченным графиком Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
Лена Назарян возглавила парламентскую фракцию «Елк» Лена Назарян является членом партии «Гражданский договор»
Грузия будет производить марихуану с целью экспорта Согласно рабочему варианту проекта, производство марихуаны будет объявлено лицензированной деятельностью
МИД РА: Встреча между Пашиняном и Алиевым пока не планируется Он подчеркнул, что достигнута договоренность о встрече на уровне главы МИД Армении и Азербайджана, в то же время деталей о месте и времени встречи армянская сторона пока не сообщает