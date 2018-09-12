Глава Минобороны РА: Армения получит от РФ новый оборонный кредит в размере $100 млн
12 сентября 2018 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Заключение Арменией нового кредитного договора с Россией находится в процессе. Об этом заявил журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян.
«Это процесс, который продолжается. Не могу детально назвать виды. Со временем будет соответствующая информация», - сказал Тоноян, пишет Aysor.am.
По его словам, речь идет о кредите в размере $100 млн, а сотрудничество с Россией достаточно успешное.
Армения в 2015 году получила экспортный кредит на закупку российского вооружения общим объемом около 200 млн долларов. По этому соглашению, Армении должны быть поставлены РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», управляемые ракеты 9М113М к противотанковому комплексу «Конкурс-М», гранатометы РПГ-26, средства связи и бронеавтомобили.
Самое значимое
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
Partner news
Последние новости
Мониторинг ОБСЕ в Арцахе прошел в соответствии с намеченным графиком Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
Лена Назарян возглавила парламентскую фракцию «Елк» Лена Назарян является членом партии «Гражданский договор»
Грузия будет производить марихуану с целью экспорта Согласно рабочему варианту проекта, производство марихуаны будет объявлено лицензированной деятельностью
МИД РА: Встреча между Пашиняном и Алиевым пока не планируется Он подчеркнул, что достигнута договоренность о встрече на уровне главы МИД Армении и Азербайджана, в то же время деталей о месте и времени встречи армянская сторона пока не сообщает