Глава МИД Арцаха обсудил ситуацию на передовой с Каспршиком
12 сентября 2018 - 14:57 AMT
PanARMENIAN.Net - 11 сентября министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и отметили важность обеспечения стабильности в зоне азербайджано-карабахского конфликта. В этом контексте Маилян подчеркнул недопустимость деструктивных действий, которые могут привести к эскалации напряженности на линии соприкосновения.
В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся мониторингов, проводимых офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
12 сентября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, восточнее населенного пункта Акна. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
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