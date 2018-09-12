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Около 70 человек погибли при взрыве на востоке Афганистана

Около 70 человек погибли при взрыве на востоке Афганистана
12 сентября 2018 - 15:37 AMT

PanARMENIAN.Net - В результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли не менее 68 человек, еще 165 пострадали. Об этом сообщил представитель местных органов здравоохранения.

11 сентября неизвестный совершил самоподрыв на демонстрации напротив главы районного отделения полиции, которого обвиняют в оказании давления на местных жителей. В акции принимали участие несколько сотен человек, заблокировавших автостраду между столицей Нангархара Джалалабадом и городом Торхам, пишет Deutsche Welle.

Взрыв в Нангархаре на границе с Пакистаном стал одним из самых масштабных нападений в Афганистане за последние месяцы.

Радикальное исламское движение «Талибан» заявило о своей непричастности к произошедшему. Власти предупреждают о возможности новых нападений в преддверии парламентских выборов, запланированных на октябрь.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: При взрыве на востоке Афганистана погибли 68 человек
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