Курды при поддержке США начали наступление на последний оплот ИГ в Сирии

PanARMENIAN.Net - «Демократические силы Сирии» (ДСС) при поддержке США начали наступление на последние организованные позиции «Исламского государства» (ИГ) в городе Хаджин в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

Наступление началось ночью 10 сентября при поддержке ВВС США.

Хаджин — крупнейший населенный пункт под контролем террористов на преимущественно пустынной территории площадью около 250 квадратных километров, расположенной вдоль восточного берега реки Евфрат.

Победа ДСС в этой битве не положит конец существованию ИГ, но лишит его статуса «халифата», пишет Lenta.ru со ссылкой на The Washington Post.

Боевики все еще будут представлять угрозу, но окажутся окончательно рассеяны по территории Сирии.

Представители Вооруженных сил США ожидают, что операция будет очень трудной и может продлиться до начала 2019 года. По приблизительным оценкам, в регионе находится от 1,5 до 2,5 тысячи бойцов ИГ, готовых «биться до конца». Курдов, американцев и их союзников ожидают подземные тоннели, ловушки со взрывчаткой и атаки смертников.

Представитель ДСС, альянса курдских сепаратистов с другими группами вооруженной оппозиции, заявил, что среди окруженных в Хаджине террористов много иностранцев. Он усомнился в слухах о том, что где-то в регионе скрывается сам лидер ИГ Абу Бакр Аль-Багдади. По его мнению, главарь террористической группировки «вряд ли позволил бы окружить себя со всех сторон».

Вместе с тем, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что он будет «не удивлен», если в районе Хаджина будут обнаружены некоторые из лидеров ИГ.

Американская администрация объявила, что военнослужащие останутся в регионе для поддержки ДСС «на неопределенный срок», чтобы защитить курдские территории от посягательств официального Дамаска.