Facebook подключил к соцсети понимающий текст на картинках и видео ИИ

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook представила искусственный интеллект «Розетта», который поможет бороться со спамом и «риторикой ненависти». ИИ создали внутри соцсети, и он способен распознавать текст на картинках и видеозаписях.

По словам разработчиков, внедрить искусственный интеллект пришлось для улучшения поиска по фотографиям и упрощения определения постов, выражающих ненависть или содержащих неприемлемый контент. Готовых разработок, которые можно было бы использовать на платформе такого размера, не существовало, поэтому компании пришлось создать собственное решение с нуля, пишет TJ.

«Розетта» распознает текст на более чем миллиарде изображений в Facebook и Instagram, а также на кадрах видео каждый день в реальном времени. ИИ сначала определяет «зону» с текстом, а затем распознает, что там написано с помощью специальной модели, обученной понимать контекст.

Пока «Розетта» не может заменить штат из 20 тысяч модераторов соцсети. Система работает неидеально, и разработчики признаются, что они далеки от завершения: для этого им еще предстоит научить ИИ распознавать все языки, поддерживаемые Facebook, а также понимать экзотические варианты надписей.

Весной 2018 года во время конференц-звонка инвесторам основатель соцсети Марк Цукерберг заявил, что ИИ станет ключевым инструментом Facebook в борьбе с агрессивными высказываниями и фейковыми новостями.