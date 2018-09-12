Apple планирует снимать фильмы и сериалы
12 сентября 2018 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple может запустить собственный потоковый видеосервис, как у Netflix и Amazon. На нем будут транслироваться, в том числе, и созданные самой Apple сериалы и передачи.
Очередным шагом к этому стала покупка международных прав на документальный фильм «Королева слонов» (The Elephant Queen) и мультфильм «Волки-перевертыши» (Wolfwalkers). Фильм про слониху, ведущую стадо на водопой, дебютировал на кинофестивале в Торонто, пишет Ferra.ru.
Сервис Apple должен заработать в марте 2019 года.
В 2017 году компания инвестировала почти миллиард долларов на приобретение и создание оригинального контента для своего будущего стримингового сервиса, включая перезапуск сериала «Удивительные истории» (Amazing Stories) Стивена Спилберга, «Звездный крейсер Галактика» (Battlestar Galactica’s) Рональда Мура и адаптацию «Основания» (Foundation) Айзека Азимова.
Самое значимое
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Partner news
Последние новости
Премьер Армении: Переговорам по Карабаху больше всего мешают агрессия и риторика Баку Пашинян отметил, что многократно выражал готовность полностью быть вовлеченным в переговорный процесс и от имени РА вести переговоры с президентом Азербайджана
Курды при поддержке США начали наступление на последний оплот ИГ в Сирии Наступление началось ночью 10 сентября при поддержке ВВС США
Алиев: Пашинян своими заявлениями стремится сорвать переговоры по Карабаху В ходе встречи одним из основных обсуждаемых вопросов являлось урегулирование карабахского конфликта
Около 70 человек погибли при взрыве на востоке Афганистана 11 сентября неизвестный совершил самоподрыв на демонстрации напротив главы районного отделения полиции, которого обвиняют в оказании давления на местных жителей