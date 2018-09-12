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Apple планирует снимать фильмы и сериалы

Apple планирует снимать фильмы и сериалы
12 сентября 2018 - 19:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Apple может запустить собственный потоковый видеосервис, как у Netflix и Amazon. На нем будут транслироваться, в том числе, и созданные самой Apple сериалы и передачи.

Очередным шагом к этому стала покупка международных прав на документальный фильм «Королева слонов» (The Elephant Queen) и мультфильм «Волки-перевертыши» (Wolfwalkers). Фильм про слониху, ведущую стадо на водопой, дебютировал на кинофестивале в Торонто, пишет Ferra.ru.

Сервис Apple должен заработать в марте 2019 года.

В 2017 году компания инвестировала почти миллиард долларов на приобретение и создание оригинального контента для своего будущего стримингового сервиса, включая перезапуск сериала «Удивительные истории» (Amazing Stories) Стивена Спилберга, «Звездный крейсер Галактика» (Battlestar Galactica’s) Рональда Мура и адаптацию «Основания» (Foundation) Айзека Азимова.

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Ferra.ru: Apple начнёт снимать фильмы и сериалы
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