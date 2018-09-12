Руководители Amazon и Apple предстанут перед Сенатом США

PanARMENIAN.Net - Руководители крупных американских технологических компаний 26 сентября выступят перед Сенатом США с докладом о том, как защищают данные своих пользователей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сенатора от штата Южная Дакота, председателя Комитета по торговле, науке и транспорту Джона Тьюна.

По данным агентства, в слушаниях примут участие представители телекоммуникационной компании AT&T, Twitter, материнской компании Google — Alphabet, Amazon, Apple и других.

Встреча даст возможность ведущим технологическим компаниям рассказать, как они подходят к защите данных пользователей, сообщил Тьюн, пишут «Ведомости».

Он отметил, что американские сенаторы также хотят узнать, насколько компании готовы исполнять новые требования ЕС и штата Калифорния к защите информации о пользователях. Американский Конгресс, в свою очередь, подумает, как может помочь им в этом «без ущерба для инноваций».

Согласно расписанию на сайте американского Сената, на 26 сентября запланированы слушания с участием министерства обороны США. Встреча, посвященная кибербезопасности, пройдет в закрытом режиме.

Летом в Калифорнии был принят закон о защите персональных данных интернет-пользователей. Инициатива позволяет пользователям узнавать, какую персональную информацию о них собирают интернет-компании, почему они хранят именно эти данные, как и почему используют их. Пользователи штата также получили право требовать от компаний удалять сведения о себе или запрещать их продажу третьим сторонам или рекламодателям. В конце мая также вступил в силу новый европейский регламент по защите персональных данных — General Data Protection Regulation (GDPR). Financial Times отмечала, что этот документ может задать стандарты обращения с персональными данными не только для ЕС, но и для других стран,