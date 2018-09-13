Путин приедет в Армению с официальным визитом

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «Известия».

По его словам, точная дата поездки пока не определена.

«Сроки будут согласованы», - сказал Песков.

8 сентября в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После их окончания Пашинян заявил, что пригласил российского лидера в Ереван и рассчитывает, что он посетит Армению с официальным визитом в ближайшее время.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее заявил, что Владимир Путин планирует 25 сентября посетить Азербайджан.