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Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября

Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
13 сентября 2018 - 11:22 AMT

PanARMENIAN.Net - В Калифорнии состоялась традиционная ежегодная презентация новых устройств Apple. Компания показала три новых iPhone, в том числе самую большую в истории версию аппарата, а также бюджетную модель. Кроме того, Apple обновила линейку часов.

Новые модели iPhone – XS и XS Max. У модели XS диагональ будет 5,8 дюйма, как и у вышедшего в прошлом году iPhone X. Модель XS Max будет с экраном 6,5 дюйма, и это самый большой iPhone в истории. Новые смартфоны будут поддерживать технологию eSim, которая позволяет работать в сетях сразу двух операторов.

Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер. При этом iPhone XS работает без подзарядки на 30 минут дольше, чем iPhone X, а iPhone XS Max — на полтора часа дольше. Модели XS и XS Max оснащены камерой в 12 мп и двукратным оптическим зумом, а также дисплеем OLED — обеспечивает самую высокую плотность пикселей среди всех устройств Apple.

Расширила Apple и цветовую линейку корпусов из нержавеющей стали. К двум стандартным серебристым оттенкам добавится и золотистый цвет.

Apple показала также новую бюджетную модель нового поколения iPhone. iPhone XR получил экран с диагональю 6,1 дюйма, LCD-экран (менее совершенная технология, чем OLED), камеру на 12 мп с одним объективом. Алюминиевый корпус будет выполнен в шести цветах: белом, черном, синем, желтом, красном и коралловом. Процессор как на премиальном iPhone XS, и также доступна функция eSim.

iPhone XR будет работать на полтора часа дольше iPhone 8 Plus.

В Армении новые смартфоны появятся 28 сентября, во вторую волну продаж. Первая волна продаж начнется 21 сентября (предзаказ с 14 сентября), в нее попали США, Австралия, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Испания, Италия, Канада, Китай, ОАЭ, Сингапур, Швейцария, Швеция, Франция и Япония.

Дисплей новых Apple Watch Series 4 на 30% больше предыдущего, динамики – на 50% мощнее. Часы будут способны фиксировать падение владельца и вызывать скорую помощь, если он не поднимается слишком долго.

Новинки iPhone, представленные накануне Apple, не вдохновили инвесторов. Акции компании подешевели на 1,3% и торгуются на отметке $220,94. Об этом свидетельствуют данные с биржи NASDAQ, пишут «Ведомости».

В день презентации, 12 сентября, стоимость акций достигала $224,18. В начале августа рыночная стоимость компании достигла показателя в $1 трлн ($207,05).

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Акции Apple подешевели после презентации новых iPhone
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