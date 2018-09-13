В рамках армянских учений «Шант-2018» принято решение об объявлении войны Азербайджану
13 сентября 2018 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках командно-штабных учений «Шант-2018» 12 сентября в Национальном собрании Армении было принято решение об объявлении войны. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.
«Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- говорится в решении НС Армении.
На всей территории Армении 11 сентября стартовали командно-штабные учения «Шант-2018», которые продлятся до 14 сентября. Республика приведена в условное военное положение. Общегосударственные учения носят плановый характер и направлены на подготовку государства к обороне, мобилизационную подготовку органов государственного и военного управления во время отпора агрессии, проверку возможности приведения к высокой степени готовности.
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