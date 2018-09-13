Вице-премьер РА: Армения составляет для РФ свой анализ цены на газ
13 сентября 2018 - 11:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении составляет анализ ценообразования на газ. Об этом заявил первый вице-премьер Арарат Мирзоян.
«Анализ уже составляется, и вопрос обязательно будет обсужден с российской стороной. Когда именно, пока предпочел бы не говорить», — сказал Мирзоян, передает Sputnik Армения.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 8 сентября в Москве обсуждался вопрос цены на российский газ.
На границе Армения получает газ по цене 150 долларов за 1000 кубометров. Но домашним хозяйствам (а это основная группа потребителей газа в Армении) он доходит примерно за 290 долларов. Стороны договорились вновь изучить ценообразование на газ внутри Армении.
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