Премьер Армении обсудил с президентом Киргизии сотрудничество в рамках ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В ходе телефонного разговора стороны обратились к сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ОДКБ.

Собеседники обсудили также ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и его расширения.