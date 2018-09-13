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Премьер Армении обсудил с президентом Киргизии сотрудничество в рамках ОДКБ

Премьер Армении обсудил с президентом Киргизии сотрудничество в рамках ОДКБ
13 сентября 2018 - 12:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В ходе телефонного разговора стороны обратились к сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ОДКБ.

Собеседники обсудили также ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и его расширения.

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