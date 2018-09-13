Фильм о Спитакском землетрясении покажут в кинотеатрах Армении с 20 сентября

PanARMENIAN.Net - Драматический фильм «Спитак» о разрушительном землетрясении в Армении 7 декабря 1988 года режиссера Александра Котта выйдет на экраны кинотеатров РА 20 сентября. Об этом сообщает компания «Шарм Холдинг».

Хотя «Спитак» основан на реальных событиях и включает эпизоды, снятые по рассказам очевидцев, картину нельзя назвать хроникой. Режиссер намеренно оставляет за кадром визуальные ужасы, сосредоточившись на переживаниях героев. В фильме почти нет слов — горе его персонажей молчаливое. Сам режиссер называет эту картину «фильм-реквием», в котором он стремился передать «панику, отчаяние, мужество и героизм» тех, кто вопреки стихии пытался найти свой дом и близких.

Главную роль исполнил армянский актер Лерник Арутюнян. По сюжету у него будет русский друг, которого сыграл Олег Васильков. В ленте есть линия солдат гражданской обороны, их роли исполняют Александр Кузнецов и Константин Поярков.Также в ленте сыграли французские актеры Оливье Пэйджес и Жозефин Жапи.

Александр Котт принял принципиальное решение: все герои картины разговаривают на родном языке, поэтому в фильме будет слышна армянская, русская и французская речь.

Котт удостоился за фильм «Спитак» приза за лучшую режиссуру на 40-м Московском Международном кинофестивале.

Российские режиссеры не впервые обращаются к этой трагической теме — в 2017 году свою версию представил режиссер Сарик Андреасян в фильме «Землетрясение». В отличие от Андреасяна, Котт избегал компьютерной графики — все декорации «Спитака» создавались из натуральных материалов, словно давая зрителю прочувствовать тяжесть каждого камня, поднимаемого героями фильма.