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В Китае водитель въехал в толпу и напал на людей с ножом: 11 человек погибли

В Китае водитель въехал в толпу и напал на людей с ножом: 11 человек погибли
13 сентября 2018 - 13:52 AMT

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 11 человек погибли и еще 44 человека получили ранения после того, как на юге Китая водитель внедорожника въехал в толпу прохожих.

Водитель по имени Ян (его пол не уточняется) напал на людей 12 сентября на площади города Мишуй округа Хэнъян. Он сбил несколько прохожих, после чего атаковал людей, используя нож и лопату, пишет Meduza со ссылкой на Reuters.

В правительстве Хэнъян заявили, что нападавший пытался отомстить за уголовные обвинения, выдвинутые против него в прошлом.

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Meduza: В Китае водитель внедорожника въехал в толпу и напал на людей с ножом и лопатой. 11 человек погибли
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