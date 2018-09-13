В Китае водитель въехал в толпу и напал на людей с ножом: 11 человек погибли
13 сентября 2018 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 11 человек погибли и еще 44 человека получили ранения после того, как на юге Китая водитель внедорожника въехал в толпу прохожих.
Водитель по имени Ян (его пол не уточняется) напал на людей 12 сентября на площади города Мишуй округа Хэнъян. Он сбил несколько прохожих, после чего атаковал людей, используя нож и лопату, пишет Meduza со ссылкой на Reuters.
В правительстве Хэнъян заявили, что нападавший пытался отомстить за уголовные обвинения, выдвинутые против него в прошлом.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Премьер Армении: Мой предстоящий визит во Францию поспособствует дальнейшему углублению связей Глава правительства также подчеркнул, что Армения интенсивно готовится к 17-му саммиту Международной организации Франкофонии
Чешское радио: Языческий храм Гарни - символ дохристианской Армении Издание отмечает, что, несмотря на то, что Армения является первым государством, принявшим христианство, религиозные корни страны намного более древние
Известна дата выхода iOS 12 Пока iOS 12 доступна только разработчикам, а также смелым и отважным пользователям в рамках программы бета-тестирования
Президент РА - председателю ПА ОБСЕ: Армения преодолевает трудности переходного периода Саркисян с удовлетворением отметил, что ПА ОБСЕ является хорошей площадкой для использования опыта и возможностей стран-членов структуры, а также для развития международного сотрудничества