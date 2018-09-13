Президент РА - председателю ПА ОБСЕ: Армения преодолевает трудности переходного периода

PanARMENIAN.Net - Армения преодолевает трудности переходного периода, происходят динамичные изменения и здесь содействие Парламентской ассамблеи ОБСЕ может сыграть существенную роль. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян на встрече с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели и возглавляемой им делегацией.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян с удовлетворением отметил, что ПА ОБСЕ является хорошей площадкой для использования опыта и возможностей стран-членов структуры, а также для развития международного сотрудничества.

Подчеркнув, что отныне Армения парламентская республика, Саркисян сказал, что парламентская демократия нова для РА, и с этой точки зрения, есть многое, чему предстоит поучиться у стран, которые раньше избрали данный путь.

Собеседники также обменялись мыслями вокруг вопросов, касающихся деятельности ПА ОБСЕ.