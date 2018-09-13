Президент РА - председателю ПА ОБСЕ: Армения преодолевает трудности переходного периода
13 сентября 2018 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения преодолевает трудности переходного периода, происходят динамичные изменения и здесь содействие Парламентской ассамблеи ОБСЕ может сыграть существенную роль. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян на встрече с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели и возглавляемой им делегацией.
Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян с удовлетворением отметил, что ПА ОБСЕ является хорошей площадкой для использования опыта и возможностей стран-членов структуры, а также для развития международного сотрудничества.
Подчеркнув, что отныне Армения парламентская республика, Саркисян сказал, что парламентская демократия нова для РА, и с этой точки зрения, есть многое, чему предстоит поучиться у стран, которые раньше избрали данный путь.
Собеседники также обменялись мыслями вокруг вопросов, касающихся деятельности ПА ОБСЕ.
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