Известна дата выхода iOS 12
13 сентября 2018 - 14:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple объявила дату выхода финальной версии мобильной операционной системы iOS 12, изначально представленной на конференции для разработчиков WWDC 2018 в начале июня.
Пока iOS 12 доступна только разработчикам, а также смелым и отважным пользователям в рамках программы бета-тестирования. С 17 сентября финальная версия станет доступна всем желающим, пишет Ferra.ru.
iOS 12 выйдет в виде бесплатного обновления для тех же устройств, что и предшественница, включая iPhone 5s 2013 года выпуска. Она совместима с iPhone 5s и новее, всеми моделями iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad 6-го поколения, iPad mini 2 и новее, а также iPod touch 6-го поколения.
12 сентябряв Калифорнии состоялась традиционная ежегодная презентация новых устройств Apple. Компания показала три новых iPhone, в том числе самую большую в истории версию аппарата, а также бюджетную модель. Кроме того, Apple обновила линейку часов.
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