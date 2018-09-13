Чешское радио: Языческий храм Гарни - символ дохристианской Армении
13 сентября 2018 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Чешская радиостанция «Радиожурнал» (Český rozhlas Radiožurnál) опубликовала на своем сайте материал об армянском языческом храме Гарни, который находится в 30 километрах от Еревана.
Издание отмечает, что, несмотря на то, что Армения является первым государством, принявшим христианство, религиозные корни страны намного более древние.
«Армения — старейшая христианская страна в мире. Но ее история намного глубже. Армения была частью эллинской цивилизации, и от этого времени сохранился только один языческий храм», — пишет издание.
Собеседница издания Сюзи Бадави рассказала, что в храме Гарни в древние времена совершались человеческие жертвоприношения мальчиков. Рассказывается также, что в Гарни была летняя резиденция армянских царей, пишет Rusarminfo.
В районе Гарни чешские журналисты отметили не только древний языческий храм, но также и природную симфонию камней, которую ежегодно посещают тысячи туристов.
Ранее изданиенаписало о путешествии по Армении, рассказывая об истории, культуре и религии страны.«Здесь удивительные люди, пейзажи и древняя христианская культура, а армянские церкви имеют очень скромный вид, смысл которого в том, чтобы ничего не мешало общению человека с Богом», — писало издание.
Самое значимое
Ведутся работы в направлении установления сотрудничества между Ереваном и Чикаго в сферах туризма и высоких технологий
Роберт Кочарян — один из немногих людей, которого Владимир Путин считает своим другом
Министерство юстиции Израиля объявило о намерении выдвинуть обвинение против генерального директора компании Амоса Матана
На фотографии Меркель находится на Северном проспекте в центре армянской столицы
Partner news
Последние новости
Известна дата выхода iOS 12 Пока iOS 12 доступна только разработчикам, а также смелым и отважным пользователям в рамках программы бета-тестирования
Президент РА - председателю ПА ОБСЕ: Армения преодолевает трудности переходного периода Саркисян с удовлетворением отметил, что ПА ОБСЕ является хорошей площадкой для использования опыта и возможностей стран-членов структуры, а также для развития международного сотрудничества
В Китае водитель въехал в толпу и напал на людей с ножом: 11 человек погибли Он сбил несколько прохожих, после чего атаковал людей, используя нож и лопату
Фильм о Спитакском землетрясении покажут в кинотеатрах Армении с 20 сентября Котт удостоился за фильм «Спитак» приза за лучшую режиссуру на 40-м Московском Международном кинофестивале