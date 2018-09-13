Чешское радио: Языческий храм Гарни - символ дохристианской Армении

PanARMENIAN.Net - Чешская радиостанция «Радиожурнал» (Český rozhlas Radiožurnál) опубликовала на своем сайте материал об армянском языческом храме Гарни, который находится в 30 километрах от Еревана.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что Армения является первым государством, принявшим христианство, религиозные корни страны намного более древние.

«Армения — старейшая христианская страна в мире. Но ее история намного глубже. Армения была частью эллинской цивилизации, и от этого времени сохранился только один языческий храм», — пишет издание.

Собеседница издания Сюзи Бадави рассказала, что в храме Гарни в древние времена совершались человеческие жертвоприношения мальчиков. Рассказывается также, что в Гарни была летняя резиденция армянских царей, пишет Rusarminfo.

В районе Гарни чешские журналисты отметили не только древний языческий храм, но также и природную симфонию камней, которую ежегодно посещают тысячи туристов.

Ранее изданиенаписало о путешествии по Армении, рассказывая об истории, культуре и религии страны.«Здесь удивительные люди, пейзажи и древняя христианская культура, а армянские церкви имеют очень скромный вид, смысл которого в том, чтобы ничего не мешало общению человека с Богом», — писало издание.