Премьер Армении: Мой предстоящий визит во Францию поспособствует дальнейшему углублению связей

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем группы дружбы Франция-Армения Сената Французской Республики Жильбером-Люком Девиназом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Премьер подчеркнул важность направленной на дальнейшее развитие и укрепление армяно-французских отношений деятельности группы дружбы и высоко оценил уровень межгосударственного сотрудничества между Арменией и Францией.

Пашинян выразил уверенность, что его предстоящий визит во Францию также будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних связей. Глава правительства также подчеркнул, что Армения интенсивно готовится к 17-му саммиту Международной организации Франкофонии, и выразил уверенность, что саммит пройдет на высоком уровне.

Собеседники выразили удовлетворение двусторонним сотрудничеством в разных сферах и придали важное значение расширению и развитию экономических связей, в том числе постоянному увеличению товарооборота.

Стороны также затронули происходящие в Армении процессы и реализуемые в разных сферах реформы, в том числе вопросы развития демократии, внесения изменений в Избирательный кодекс, улучшения предпринимательской среды, упрощения налогового и таможенного администрирования, стимуляции инвестиций и др.

17-й саммит глав государств и правительств стран-участниц МОФ состоится в Ереване 11-12 октября.