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В Израиле нашли следы сваренного более 13,000 лет назад древнейшего пива

В Израиле нашли следы сваренного более 13,000 лет назад древнейшего пива
13 сентября 2018 - 17:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Археологи обнаружили в Израиле следы древнейшего пива. В пещере Ракефет на горе Кармель, в погребениях натуфийцев были найдены остатки ферментированных зерен пшеницевых растений, из которых 13,7-11,7 тысяч лет назад, по-видимому, готовили солод.

Натуфийская культура существовала на территории Леванта (современных Израиля, Сирии и Ливана) около 14,5-11,5 тысяч лет назад. Предположительно, натуфийцы вели полуоседлый образ жизни и, возможно, основали Иерихон, который считается одним из старейших городов мира.

По-видимому, натуфийцы были родоначальниками сельского хозяйства. Они использовали дикие, и, возможно, начали одомашнивать злаковые культуры. Вероятно, они были первыми, кто начал делать хлеб более 14 тысяч лет назад, пишет N+1 со ссылкой на Journal of Archaeological Sciences: Reports.

Наряду с хлебом, пиво считается одним из древнейших продуктов, которые начали делать люди. Судя по археологическим доказательствам пиво начали варить в Египте, Месопотамии или в Китае 5-6 тысяч лет назад. Однако некоторые исследователи считают, что технологию пивоварения придумали натуфийцы еще до возникновения сельского хозяйства.

Чтобы проверить гипотезу «натуфийского пива» археологи из Израиля, Китая, Польши и США под руководством Ли Лю из Стенфордского университета и Дани Надела из Хайфского университета исследовали галечные жернова, найденные в пещере Ракефет. Здесь была стоянка и место погребения натуфийцев.

Авторы работы обнаружили на жерновах гранулы крахмала и фитолиты растений из семейства просовых (Panicoideae), трибы пшеницевых (Triticeae), овса (род Avéna), семейства бобовых (Fabaceae). Часть гранул носила следы ферментации: возможно, из них делали солод для пива. Кроме того, исследователи нашли в жерновах остатки льняных волокон. Сами жернова были истерты и, судя по льняным волокнам, их использовали не только для приготовления пищи, в том числе пива. По-видимому, его делали на основе пшеницы или ячменя с добавлением других растительных ингридиентов.

Исследователи предполагают, что натуфийцы могли готовить пиво в ритуальных целях, и возможно, начали его варить еще до одомашнивания злаковых растений. «Наше открытие показывает, что люди делали алкоголь не потому что у них был излишек зерна, но его варили в ритуальных целях, по крайней мере до определенной степени, и еще до появления сельского хозяйства», — говорит Ли Лью.

Ссылки по теме:
Nplus1.ru: В Израиле нашли следы древнейшего пива. Его сварили больше 13 тысяч лет назад
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