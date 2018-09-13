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Президент Армении и посол Украины обсудили дальнейшее развитие взаимодействия между странами

Президент Армении и посол Украины обсудили дальнейшее развитие взаимодействия между странами
13 сентября 2018 - 17:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армения Армен Саркисян 13 сентября принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Республики Украина в Республике Армения Петра Литвина. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Поздравив дипломата с вступлением в должность, президент пожелал ему успеха и выразил уверенность, что новоназначенный посол внесет важный вклад в дело продолжения результативного армяно-украинского диалога.

Литвин заверил, что в ходе своего пребывания в должности сделает все возможное для еще большего укрепления и продвижения в различных отраслях налаженного на высоком уровне армяно-украинского взаимодействия.

В ходе последовавшей за вручением верительных грамот беседы стороны отметили, что два народа связаны друг с другом братскими и дружественными отношениями, которые являются хорошей основой для дальнейшего развития взаимодействия.

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