Jay-Z - самый высокооплачиваемый рэпер по версии Forbes

PanARMENIAN.Net - Рэпер Jay-Z занял первое место в списке самых высокооплачиваемых хип-хоп-исполнителей по версии Forbes в 2018 году.

За прошедший год Шон Картер (настоящее имя рэпера), которому в декабре исполнится 49 лет, заработал $76,5 млн, большую часть которых ему принес выход первого студийного альбома Everything is love, записанного совместно с супругой Beyonce. Также доход ему принес гастрольный тур On The Run II, пишет ТАСС.

Вторым в рейтинге Forbes стал возглавлявший его три года подряд рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Diddy. Исполнитель заработал $64 млн на рекламе алкогольных напитков. Тройку самых высокооплачиваемых артистов, выступающих в стиле хип-хоп, замкнул Кендрик Ламар, который заработал рекордные для себя $58 в гастрольном туре по США и Великобритании, а также благодаря рекламному контракту с фирмами Nike и American Express.

В первую десятку также попали рэперы Drake, заработавший $47 млн (4-е место), Dr. Dre с доходом в $35 млн (6-е место), а также Канье Уэст, чей заработок за год составил $27,5 млн (10-е место). Как отмечается, всего список включает 20 музыкантов.

29 июня журнал Rolling Stone опубликовал список 100 величайших песен XXI века, который возглавила композиция Crazy in Love (2003) в совместном исполнении певицы Beyonce и ее мужа рэпера Jay-Z.