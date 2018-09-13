В Москве в 5-й раз пройдет ежегодный международный фестиваль армянского дудука

PanARMENIAN.Net - Пятый юбилейный международный фестиваль дудука состоится в Большом зале Московского планетария 6 и 7 октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Впервые проект DUDUKIST, под эгидой которого неизменно проходит фестиваль, покажет полнокупольное мультимедийное шоу с полным погружением в пространство космоса под чарующие звуки армянского дудука. Специально для этого организаторы подготовили фильм, который будет транслироваться прямо на купол планетария. Сферический экран позволит зрителям моментально погрузиться в видеоряд даже без всяких 3D-очков.

Отмечается, что съемочная группа под руководством организатора фестиваля Сурена Багдасаряна объездила всю Армению с севера до юга. За пять дней им удалось преодолеть две тысячи километров. Среди заснятых видов в фильме можно будет увидеть гору Арарат, монастырь Татев, живописные ущелья, цветущие маки и виноград, растущий прямо на камнях. Достойное место займут в фильме и виды Еревана.

«Ереван в нашем фильме обязательно будет. Мы хотим показать, что рядом с величественными горами и древними монастырями есть прекрасный город», — отметил Багдасарян.

«Этот фестиваль удивит даже искушенную публику. Мы поменяли формат и воплотили в нем все мечты, а также нашли ключик к объединению всего мира с помощью музыки дудука», — призналась организатор фестиваля Марина Селиванова.

Окончательно проникнуть в самую суть армянской культуры поможет дудук, который прозвучит на фестивале не только в сопровождении живых и электронных инструментов, но и совместно с камерным хором «Озарение» (художественный руководитель и дирижер — лауреат международных конкурсов Бурова, хормейстер Елена Японцева). Изюминкой фестиваля станет музыка современных композиторов, а также народные армянские произведения в неожиданной интерпретации. Музыкальное сопровождение создадут ключевые фигуры современной российской world music сцены: Андрей Танзю (рамочные барабаны, рик, перкуссия), Геннадий Лаврентьев (скрипка, табла, безладовая гитара), Иван Муралов (индийский ситар), Паата Чакаберия (безладовая бас-гитара), Дмитрий Лосев — клавишные, электроника.

6 октября специальным гостем фестиваля станет Руслан Ивакин (GURUDE) — один из ярчайших молодых этнических артистов с уникальным тембром, который умело скрещивает сибирскую экзотику (горловое пение), неоклассику и кельтские мотивы. 7 октября гостей фестиваля порадует своим этническим сетом Сати Казанова с новым проектом SATI ETHNICA. В Московском планетарии певица выступит с новым музыкальным проектом Sati Ethnica, где, помимо мантр на санскрите, прозвучат старинные черкесские песни под аккомпанемент hung-drum Ильдара Гиридхари.

Также участниками фестиваля станут: лауреат международных конкурсов, победитель Вавилонского фестиваля Мартин Казарян, солист ансамбля Ереванской государственной филармонии Арутюн Чколян, солист армянского народного ансамбля «Акунк» Армен Ованнисян и народный артист Армении, профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Геворг Дабагян.

Фестиваль дудука будет приурочен к Всемирной неделе космоса — массовому мероприятию, которое празднуется ежегодно и посвящается изучению вопросов вселенной.