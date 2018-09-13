Глава МИД Армении в Женеве обсудил карабахское урегулирование с верховным комиссаром ООН

PanARMENIAN.Net - Прибывший с рабочим визитом в Женеву министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 13 сентября провел встречу с новоназначенным верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта – в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ. Он подчеркнул, что Арцах присоединился к основополагающим документам ООН по правам человека, ратифицировал и выполняет их.

Стороны высоко оценили налаженное тесное сотрудничество меду властями Армении и офисом ООН по правам человека, подчеркнута обоюдная готовность к дальнейшему его расширению. Была отмечена важность представления второго промежуточного доклада Армении в рамках всеобщего периодического мониторинга.

По словам Мнацаканяна, проводимые правительством Армении реформы направлены на укрепление демократии и прав человека, обеспечение равенства всех перед законом, объективного и эффективного правосудия, борьбу с коррупцией.

Бачелет отметила, что произошедшие в Армении внутриполитические процессы находились в центре пристального внимания Офиса. Она выразила удовлетворение мирным исходом процессов. Она также выразила готовность содействовать Армении в деле осуществления демократических реформ.

В ходе встречи был высоко оценен существенный вклад Армении в усилия международного сообщества по предупреждению геноцидов и преступлений против человечества.

Министр представил верховному комиссару работы по подготовке 3-го глобального форума «Против преступления геноцида», который состоится 9 декабря в Ереване.