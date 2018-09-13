Армия Сирии начала наступление на боевиков в Идлибе и Хаме
13 сентября 2018 - 19:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительственные войска Сирии развернули наступление на боевиков в провинциях Идлиб и Хама.
Части Сирийской арабской армии (САА) атаковали боевиков недалеко от деревни Масасне в Хаме. Там САА удалось уничтожить целый отряд повстанцев из оппозиционной группировки «Джейш аль-Изза», пишет Lenta.ru со ссылкой на Al-Masdar News.
Вслед за этим войска Асада атаковали террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе «Джабхат ан-Нусры»). Им удалось зачистить от боевиков три крупных траншеи и продвинуться в сторону военного аэродрома Абу-эд-Духур. В провинции Идлиб они подвергли сильному обстрелу ракетами класса «земля-земля» город Эт-Таманиа, уничтожив ряд построек джихадистов из ХТШ.
Идлиб — последняя провинция Сирии, контролируемая незаконными вооруженными формированиями. В одноименном городе и его окрестностях заняли оборону представители как умеренной оппозиции, так и джихадистских группировок.
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