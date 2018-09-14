Премьер Армении - в Париже: Возложил венок к памятнику Комитасу, наградил футболиста Джоркаеффа

PanARMENIAN.Net - Правительственная делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла с рабочим визитом во Французскую Республику 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр из аэропорта поехал в сквер «Ереван» в Париже, где возложил венок к памятнику Комитасу, воздав дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Затем премьер-министр Пашинян пообедал с представителями армянской общины Франции, в числе которых были армянские депутаты Национального Собрания Франции, политические, общественные деятели, бизнесмены и представители сферы искусства, в частности, мэр Лиона Жорж Кепенекян, заместитель мэра 9-го округа Парижа Алекси Говчиан, бывший член правительства Франции Патрик Деведжян, сопредседатели Координационного совета армянских организаций Франции Ара Торанян и Мурад Папазян, бизнесмены Даниэль Кюркчян, Серж Чурук, Вардан Срмакеш, Армен Петросян, Ален Миклин, президент Союза кинематографистов Франции Ален Терзян, всемирно известный футболист Юрий Джоркаефф и другие.

В своей речи премьер-министр отметил, что присутствие известных французских армян символизирует те возможности, которые открыты сегодня перед Республикой Армения.

«Что произошло в Армении? Очень простая вещь - гражданин Армении и армянский народ начали верить в себя. Ключевое изменение, которое произошло, заключается именно в этом. Не имеет значения, кто является властью, а кто оппозицией, власть в Республике Армения принадлежит народу, и это не преувеличение. Сегодня я принял представителей группы дружбы Франция-Армения, с которыми состоялся интересный разговор. Я сказал им, что в Республике Армения формируется новая система управления - прямая демократия. Поскольку это выражение порождает недоразумение, я хочу сказать, что, говоря это, я имею в виду следующее: граждане Республики Армения должны иметь более важное участие в управлении страной, в частности посредством референдумов. Думаю, в Армении начался новый процесс, который будет распространяться в мире»,- отметил премьер.

Он добавил, что армяне всего мира должны объединить свои силы: «Именно в результате этого в Армении произошли политические изменения, потому что бархатная революция произошла не только с участием граждан Армении, но и диаспоры».

В ходе обмена мнениями премьер-министр ответил на различные вопросы представителей армянской общины Франции, которые касались изменений в Армении, развития демократии, борьбы с коррупцией, улучшения предпринимательской среды, привлечения инвестиций и других тем.

После чего Пашинян наградил медалью «Благодарность» известного французского футболиста Юрия Джоркаеффа. Медаль вручена Джоркаеффу по случаю Дня независимости Республики Армения. Джоркаефф отметил, что для него большая удостоиться такой награды.

По его словам, Франция его удостоила Орденом Почетного легиона. «Для каждого человека государственные награды очень важны. А эту медаль, которая вручена мне премьер-министром, буду носить с честью и гордостью. Это новый импульс, и я очень горжусь тем, что являюсь одним из представителей Армении», – сказал футболист.

Джоркаефф – армянин по материнской линии. Ранее в Ереване он принял участие в матче легенд Латинской Америки и Европы и забил гол. Тогда на встрече с премьером Пашиняном Юрий Джоркаефф заявил о готовности помочь в развитии армянского футбола.