SpaceX выбрала первого туриста для полета вокруг Луны
14 сентября 2018 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания SpaceX выбрала первого туриста, который совершит полет вокруг Луны на ракете-носителе BFR. Об этом говорится в Twitter компании. Имя первого космического туриста будет объявлено 17 сентября.
«SpaceX зачислила первого в мире частного пассажира для полета вокруг Луны на борту нашего транспортного средства BFR (Big Falcon Heavy). Это будет важный шаг в направлении того, чтобы открыть допуск людям, мечтающим путешествовать в космосе», — говорится в сообщении компании, пишут «Ведомости».
Только 24 человека побывали на Луне. С 1972 г. — со времени последней миссии Apollo — спутник земли не посетил ни один человек, напомнили в SpaceX.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что SpaceX отложила до середины 2019 г. первый коммерческий запуск ракеты-носителя с людьми на орбиту Луны. «SpaceX по-прежнему планирует отправить частное лицо, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет», — заявлял ранее официальный представитель компании Джеймс Глисон. Причины переноса запуска он не объяснял.
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