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Глава Минобороны Армении представил баронессе Кокс ситуацию на передовой в Арцахе

Глава Минобороны Армении представил баронессе Кокс ситуацию на передовой в Арцахе
14 сентября 2018 - 10:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян 13 сентября принял члена Палаты лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, баронессу Кэролайн Кокс. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Министр обороны Армении поприветствовал баронессу Кокс и поблагодарил ее за многолетнюю проармянскую деятельность, а также за содействие реализуемым в Арцахе программам.

Тоноян представил ситуацию на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана.

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян 10 сентября принял делегацию во главе с членом Палаты лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессой Кэролайн Кокс. В ходе встречи Масис Маилян коснулся нынешнего этапа процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, представил успехи, достигнутые в процессе международного признания Арцаха и децентрализованного сотрудничества с субъектами различных стран мира, а также ответил на вопросы членов делегации.

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