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«Реал» может потратить €372 млн на покупку новых игроков

«Реал» может потратить €372 млн на покупку новых игроков
14 сентября 2018 - 12:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Мадридский «Реал» имеет в своем распоряжении 372 миллиона евро на покупку новых игроков.

Из этих 190 миллионов составляют уже имеющиеся в казне клуба средства, еще 182 предоставят кредиторы, пишет Lenta.ru со ссылкой на As.

Мадридский клуб этим летом сумел сэкономить на трансферах, отказавшись от покупки игроков ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе. Отмечается, что теперь «Реал» вновь сможет собрать команду «галактикос».

При этом президент клуба Флорентино Перес хочет реконструировать стадион «Сантьяго Бернабеу», что может обойтись в 575 миллионов. Источник отмечает, что это ставит «Реал» в «деликатное положение».

Летом 2018 года «Реал» подписал шестерых футболистов, потратив около 155 миллионов евро. На продаже нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» клуб заработал 100 миллионов евро.

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