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Глава МИД Арцаха принял делегацию из Калифорнии: Обсудили реализацию совместных программ

Глава МИД Арцаха принял делегацию из Калифорнии: Обсудили реализацию совместных программ
14 сентября 2018 - 12:38 AMT

PanARMENIAN.Net - 13 сентября министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян принял делегацию из американского штата Калифорния, в состав которой входили член Сената штата Калифорния Энтони Портантино и мэр Глендейла Заре Синанян. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

Приветствовав визит делегации в Арцах, глава МИД подчеркнул важность принятия совместной резолюции Ассамблеи и Сената Калифорнии в поддержку независимости Арцаха и выразил уверенность, что этим заложен прочный фундамент для развития плодотворного сотрудничества между Арцахом и Калифорнией в различных сферах.

В ходе встречи были обсуждены текущие проекты и перспективы реализации совместных программ в сфере экономики, культуры, образования и здравоохранения между Арцахом и Калифорнией. Стороны коснулись также возможностей организации взаимных визитов специалистов различных отраслей с целью обмена опытом и обеспечения высокого уровня квалификации.

Стороны также обменялись мнениями относительно дальнейших шагов по повышению уровня информированности об Арцахе в Калифорнии.

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