Самый богатый человек в мире основал благотворительный фонд на $2 млрд
14 сентября 2018 - 14:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Самый богатый человек в мире, основатель и генеральный директор компании Amazon Джефф Безос объявил о создании фонда Bezos Day One, который будет оказывать помощь благотворительным организациям по двум направлениям: помощь бездомным семьям и открытие дошкольных образовательных учреждений в бедных районах.
На благотворительные цели глава Amazon выделит $2 млрд, пишет «Ъ».
Комментируя свое решение, Безос подчеркнул, что в работе фонда будут реализовываться те же принципы, которыми руководствуются в Amazon.
«И самым важным из них будет искреннее, активное внимание к клиенту. И этим клиентом будут дети»,— заявил он. «Мы живем лучше, чем наши прадеды, а они жили лучше, чем их предки. И если наши собственные праправнуки не будут жить лучше нас, значит, что-то пошло не так,— сказал глава Amazon.— Где в мире добро и как мы можем его распространить? Как сделать мир лучше? Это волнующие меня вопросы».
Личное состояние Деффа Безоса оценивается Bloomberg в $163,8 млрд.
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