Ереван был самым популярным зарубежным маршрутом для москвичей летом 2018 года

PanARMENIAN.Net - Специалисты компании по онлайн-бронированию авиабилетов «Купибилет» составили рейтинг маршрутов москвичей летом 2018 года, согласно которому Ереван стал одним из двух самых популярных зарубежных направлений.

«Наиболее популярными зарубежными городами лета-2018 среди москвичей стали Ереван и Кишинев. Столицу Молдавии посетило на 1% меньше туристов, чем в 2017 году, а Ереван – на 2%», — сообщает «Национальный туристический союз».

За Ереваном и Кишиневом следует столица Грузии — Тбилиси. Самыми популярными внутренними маршрутами стали Сочи, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар, пишет Rusarminfo.

По данным рейтинга, рекордсменом по увеличению числа туристов из Москвы стал болгарский курорт Бургас, что связано с конкурентным сервисом отелей и гостиниц. Среди прочих достопримечательностей Бургаса отмечается и Армянская церковь Сурб Хач (Святого Креста).