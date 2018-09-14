Жан-Клод Ван Дамм приедет в Ереван на фестиваль Comedy Club
14 сентября 2018 - 16:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм приедет в Ереван на фестиваль Comedy Club. Известный своими ролями в фильмах «Универсальный солдат», «Кикбоксер» и «Кровавый спорт» актер специально прилетит в Армению, чтобы попасть на первые в истории проекта съемки в Ереване.
«Я очень люблю Армению, а Шарль Азнавур – мой хороший друг и любимый певец с самого детства. Поэтому мне вдвойне приятно, что я не просто стану гостем одного из самых популярных комедийных шоу в России, но и смогу проникнуться духом этой прекрасной страны»,- отметил Ван Дамм.
«Жан-Клод Ван Дамм – человек-легенда, который даже в свои 57 лет выглядит на 55. В детстве я с братьями часто смотрела боевики, хоть и отворачивалась на эпизодах с драками. Так что для меня Ван Дамм – это просто улыбчивый и очень гибкий бельгийский альфа-самец. Будет классно с ним сфотографироваться!»- заявила резидент Comedy Club Марина Кравец.
Фестиваль Comedy Club пройдет в Ереване 15 и 16 сентября. В эти дни на улицах города можно будет встретить и других звезд, в том числе Ольгу Бузову, Елену Летучую, Арарата Кещяна, Наталью Еприкян, DJ Smash, певца Тата Симоняна, дизайнера Ваана Хачатряна и ресторатора Гаяне Бреиову.
Самое значимое
«Я планирую концерт 22 мая 2024 года, в день своего столетия. А потом посмотрим. И зачем бы я завязывал? Чтобы умереть дома, сидя в кресле? Нет, мерси»,- сказал артист
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«Через несколько дней после того, как девочка появилась на свет, я поцеловал жену перед операцией, и никто не знал, вернется ли она к нам», - написал Оганян.
Фестиваль пройдет с 12 по 15 июля
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