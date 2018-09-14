Израиль завершил программу гумпомощи Сирии

PanARMENIAN.Net - Армия обороны Израиля объявила о завершении пятилетней программы гуманитарной помощи Сирии.

Причиной завершения программы Израиль назвал возвращение приграничного региона под контроль правительственных войск Сирии, пишет «Ъ» со ссылкой на газету The Times of Israel.

Программа под названием «Добрый сосед» началась в 2013 году и была направлена на оказание помощи сирийцам на пограничной с Израилем территории. Пострадавшие жители Сирии могли ездить в израильские больницы, а несколько неправительственных организаций Израиля имели возможность передавать гуманитарную помощь через границу.

Кроме того, в 2016 году в рамках программы граждане Сирии получили разрешение проходить лечение, не связанное с травмами от боевых действий, в стационарах вблизи границы с Израилем. За пять лет за помощью обратились около 11 тыс. 900 человек.