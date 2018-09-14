Израиль завершил программу гумпомощи Сирии
14 сентября 2018 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Армия обороны Израиля объявила о завершении пятилетней программы гуманитарной помощи Сирии.
Причиной завершения программы Израиль назвал возвращение приграничного региона под контроль правительственных войск Сирии, пишет «Ъ» со ссылкой на газету The Times of Israel.
Программа под названием «Добрый сосед» началась в 2013 году и была направлена на оказание помощи сирийцам на пограничной с Израилем территории. Пострадавшие жители Сирии могли ездить в израильские больницы, а несколько неправительственных организаций Израиля имели возможность передавать гуманитарную помощь через границу.
Кроме того, в 2016 году в рамках программы граждане Сирии получили разрешение проходить лечение, не связанное с травмами от боевых действий, в стационарах вблизи границы с Израилем. За пять лет за помощью обратились около 11 тыс. 900 человек.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
В Париже стартовала встреча Пашиняна с Макроном После официальной церемонии лидеры двух стран начнут переговоры в рамках рабочего обеда.
Жан-Клод Ван Дамм приедет в Ереван на фестиваль Comedy Club Известный своими ролями в фильмах «Универсальный солдат», «Кикбоксер» и «Кровавый спорт» актер специально прилетит в Армению, чтобы попасть на первые в истории проекта съемки в Ереване
Ереван был самым популярным зарубежным маршрутом для москвичей летом 2018 года За Ереваном и Кишиневом следует столица Грузии — Тбилиси
В Армении покажут фильм об армяно-американском художнике «Вагрич и черный квадрат» (видео) При жизни известный художник, родившийся в Харькове и живший в США, никогда не был в Армении и всегда мечтал побывать