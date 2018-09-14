В Париже стартовала встреча Пашиняна с Макроном

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Елисейский дворец. Главу армянского правительства встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

После официальной церемонии лидеры двух стран начнут переговоры в рамках рабочего обеда, пишет Panorama.am.

Встреча закрыта для журналистов.

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла с рабочим визитом во Французскую Республику 13 сентября.Премьер-министр из аэропорта поехал в сквер «Ереван» в Париже, где возложил венок к памятнику Комитасу, воздав дань уважения памяти жертв Геноцида армян.