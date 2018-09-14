BBC: Азербайджан хочет закупать израильское оружие - оно лучше российского

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прибыл в Азербайджан для встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым и главами силовых ведомств.

Эксперты считают, что и этот визит связан с очередным этапом оборонного сотрудничества между странами. Азербайджан покупает оружие не только у России, но и у других стран, включая Израиль. Военный эксперт Узеир Джафаров говорит, что Азербайджан уже много лет заинтересован в израильских вооружениях и технике, пишет BBC.

«Азербайджан не скрывает, что израильская продукция популярна и оправдывала себя и раньше, - говорит он. - Так, в 2016 году Азербайджан в ответ на провокации использовал современные израильские беспилотники, которые доставили немало хлопот армянской стороне».

Также, по его словам, хорошо себя показали противотанковые ракеты Spike. Как считает эксперт, во время визита Либермана будут приняты новые решения по оружию, однако что это за решения, можно будет узнать только в конце года, когда страны представляют в ООН отчеты с указанием купленной или проданной военной продукции.

По мнению Джафарова, израильское оружие более технологично и качественно, чем то, которое Азербайджан покупает у России. И он не исключает, что продолжающееся тесное сотрудничество с Израилем может вызывать раздражение у некоторых соседей, однако рычагов давления на Азербайджан нет.

«У Израиля с Ираном натянутые отношения, и трудные моменты были у Израиля и с Турцией», - говорит эксперт.

Турция союзник и тесный партнер Азербайджана с самых первых лет после развала СССР. А с Ираном страна имеет протяженную границу.

«У Азербайджана есть дипломатические отношения с Израилем, что есть далеко не у всех мусульманских государств, - отмечает политолог и бывший посол Азербайджана в России Хикмет Гаджизаде. - Иран и некоторые арабские страны могут очень ревниво относиться к такому сотрудничеству, но ничего поделать не могут, при этом у Азербайджана есть деньги на оружие, и он готов его покупать».

Также, по его словам, ни улучшившиеся на словах отношения с Россией, ни давние теплые отношения с Турцией не могут повлиять на это решение.

Азербайджан в любом случае продолжит покупать оружие у России, но, как считает эксперт, скорее из политических соображений, а не из-за его качества, и потому израильское вооружение не может считаться тут конкурентом российскому.

Азербайджан резко увеличил военный бюджет в 2006 году, после того как в страну пришли первые крупные нефтяные деньги от трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, и сегодня он составляет 1,76 млрд долларов. Кроме того, в конце 2005 года в стране было создано министерство оборонной промышленности, которое производит минометы, системы залпового огня, стрелковое оружие, бронетехнику и прочее вооружение.