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Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»: Есть пострадавшие

Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»: Есть пострадавшие
14 сентября 2018 - 18:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Во Франции мужчина въехал в толпу на машине, крича при этом «Аллаху акбар!». Автомобиль врезался в заграждение, пострадали два человека.

Инцидент произошел на фестивале в городе Ним на юге Франции. 32-летний мужчина, предположительно, местный, направил свой белый Peugeot в толпу из примерно 50 человек рядом с баром L'Instant T, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Local.

Машина врезалась в ограду, выставленную для фестиваля. Пострадало два человека. Водитель пытался бежать, но был пойман свидетелями преступления. По словам прокурора Нима Эрика Мауреля, в момент задержания он находился «в невменяемом состоянии» и был доставлен в больницу.

Полиция не считает версию теракта основной: преступника ранее не подозревали в радикальных взглядах. Сейчас ему предъявлено обвинение в попытке убийства.

Меры безопасности во Франции ужесточили после террористического акта в Ницце в 2016 году. Тогда джихадист за рулем грузовика въехал в толпу на набережной, убив 86 человек и ранив еще 308.

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Lenta.ru: Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»
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