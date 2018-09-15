// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

ВС Азербайджана обстреляли село Чинари: Армянская сторона ответила

ВС Азербайджана обстреляли село Чинари: Армянская сторона ответила
15 сентября 2018 - 10:22 AMT

PanARMENIAN.Net - 14 сентября, с 08:00, ВС Азербайджана из станковых крупнокалиберных пулеметов ДШК, а также при помощи снайпера обстреливали армянские позиции в Тавуше, около часа под огнем находилось село Чинари. Об этом сообщил глава администрации села Самвел Сагоян, пишет «Аравот».

В селе повредилась стена одного дома, водопроводная труба другого дома, резервуар для воды и крыша. Снаряды также попадали в стены деревенского детского сада.

По словам Сагояна, с оборонительных позиций ВС Армении последовал ответ на азербайджанский обстрел.

11 сентября, с 22:30 азербайджанские вооруженные силы около 10 минут обстреливали деревню Баганис Тавушской области (бывшая Ноемберянская область) и межгосударственную автомагистраль, проходящую через деревню, из крупнокалиберного оружия.

Ссылки по теме:
Аravot.am. Չինարին գնդակոծվել է, ադրբեջանական կրակին պատասխան է տրվել
 Самое значимое
Армения интересуется индийскими РСЗОАрмения интересуется индийскими РСЗО
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
Комитет госдоходов РА: Газозаправочные станции «Газпрома» уклонялись от уплаты налоговКомитет госдоходов РА: Газозаправочные станции «Газпрома» уклонялись от уплаты налогов
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Армения - в топ-25 популярных у российских туристов стран в 2018 годуАрмения - в топ-25 популярных у российских туристов стран в 2018 году
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
В Армении тариф на электроэнергию для необеспеченных семей может снизиться на четвертьВ Армении тариф на электроэнергию для необеспеченных семей может снизиться на четверть
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
МИД РА: Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ
В Армении открылась первая гостиница из контейнеров
Степанакерт не склонен связывать азербайджанскую атаку с ситуацией в Армении
В Ереване гражданин грозится взорвать 3-й корпус здания Правительства
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Пашинян - Le Monde: Армянский народ не доверяет этому парламенту На наблюдение, что в парламенте РА большинство продолжают составлять силы, возглавляемые бывшим президентом Сержем Саргсяном, Пашинян отметил, что бывший режим вынужден уступить
Самый мощный тайфун 2018 года: На Филиппинах и Тайване есть жертвы Как сообщает полиция города Багио, на севере Филиппин две женщины погибли в результате оползня
За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Арцахе около 250 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2500 выстрелов
Комиссар Совета Европы по правам человека приедет в Армению Визит Миятович продлится до 21 сентября.