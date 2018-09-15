ВС Азербайджана обстреляли село Чинари: Армянская сторона ответила
15 сентября 2018 - 10:22 AMT
PanARMENIAN.Net - 14 сентября, с 08:00, ВС Азербайджана из станковых крупнокалиберных пулеметов ДШК, а также при помощи снайпера обстреливали армянские позиции в Тавуше, около часа под огнем находилось село Чинари. Об этом сообщил глава администрации села Самвел Сагоян, пишет «Аравот».
В селе повредилась стена одного дома, водопроводная труба другого дома, резервуар для воды и крыша. Снаряды также попадали в стены деревенского детского сада.
По словам Сагояна, с оборонительных позиций ВС Армении последовал ответ на азербайджанский обстрел.
11 сентября, с 22:30 азербайджанские вооруженные силы около 10 минут обстреливали деревню Баганис Тавушской области (бывшая Ноемберянская область) и межгосударственную автомагистраль, проходящую через деревню, из крупнокалиберного оружия.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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