Генсек НАТО обвинил РФ в препятствовании вступлению Македонии в альянс
15 сентября 2018 - 10:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в препятствовании вступлению в альянс Македонии и Черногории.
«Мы видели также, например, как Россия пыталась предотвратить вступление в НАТО не только бывшей югославской республики Македонии, но и Черногории. Мы наблюдали там неудачную попытку переворота», — сказал он, выступая в Heritage Foundation, пишет РИА Новости.
По его словам, есть много примеров попыток России вмешаться в политические процессы в разных странах НАТО и странах-партнерах, в том числе через соцсети.
Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев заявлял, что доказательств прямого вмешательства России во внутренние дела Македонии не существует, однако страна не имеет альтернативы полноправному членству в НАТО и ЕС.
На 30 сентября в Македонии назначен референдумом о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией. Это откроет ей путь к вступлению в альянс.
Судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Черногории 16 октября 2016 года начался в июле 2017 года. Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек, среди которых есть граждане России и Сербии. Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые «российские государственные органы» якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.
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