Мэр Парижа - Пашиняну: Вскоре в столице Франции откроется армянский центр «Тумо»

PanARMENIAN.Net - Находящийся во Франции с рабочим визитом премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с мэром Парижа Анн Идальго. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РА.

В начале встречи собеседники с обоюдным удовлетворением констатировали, что после установления дипломатических отношений между двумя странами утвердились привилегированные отношения, которые носят дружественный и партнерский характер. Премьер РА и мэр Парижа подчеркнули важность развивающегося и укрепляющегося сотрудничества между столицами.

Никол Пашинян выразил уверенность, что армяно-французское сотрудничество будет носить продолжительный характер, что, безусловно, принесет свои плоды.

Отметив, что в текущем году будет отмечаться 2800-летие со дня основания Еревана, премьер Армении подтвердил приглашение Идальго посетить Армению, будь то участие в мероприятиях, посвященных 2800-летию столицы, или по другому удобному ей поводу.

После встречи в мэрии Парижа в честь визита премьера Армении был дан прием, на котором присутствовали представители армянской общины. Во время приема премьер Пашинян и мэр Идальго выступили с речью.

«У нас общее прошлое и общее будущее, которое необходимо построить. Настоящее – это наша молодежь, которая восстала, чтобы следовать за вами, во имя демократичности и во имя своего будущего, мирный марш вас привел из Гюмри в Ереван и мирный ветер, который дует в вашей стране.

Сегодня есть такое поколение, которое разделяет вашу огромную ответственность. Сегодня нас объединяет молодежь, буквально через несколько дней в Париже откроется центр «Тумо», в чем ваша страна вдохновила нас. Это предоставит возможность подготовить тысячи парижан в сфере цифровых технологий в атмосфере доброты, уважения и доверия»,- отметила мэр.

В свою очередь Пашинян отметил: «Революция в Армении, по сути, началась с площади Франции в Ереване, в центре которой располагается один из шедевров Родена, скульптура, которую Франция подарила Армении. Наши митинги проходили вокруг данной скульптуры, и каждый раз по несколько раз на дню я предупреждал, что данная скульптура является шедевром искусства, и нашей главной задачей является не только революция, но и то, чтобы не повредить данный шедевр».

По его словам, Армении удалось совершить революцию любви и солидарности, совершить революцию во имя счастья, свободы граждан без причинения страданий кому-либо.

«Я считаю, что идея данной революции и тот факт, что центры «Тумо» откроются в Париже, Москве, Бейруте, Тиране и Берлине, демонстрируют ключевое содержание новой Армении. Мы – страна, которая хочет и может стать важным и эффективным участником прогресса человечества и цивилизации. Мы являемся страной, которая может способствовать тому, чтобы сделать жизнь людей более свободной, толерантной и счастливой. Мы будем идти в этом направлении»,- подчеркнул премьер Армении.