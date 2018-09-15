Топовая модель Samsung Galaxy S10 получит 5 камер

PanARMENIAN.Net - Самая старшая версия будущего флагмана Samsung Galaxy S10 может получить сразу пять камер. Об этом рассказал корейский ресурс ETNews со ссылкой на источники в индустрии.

По данным источника, всего будет три модели в рамках серии Samsung Galaxy S10. Стандартная получит двойную основную и одинарную фронтальную, премиальная — тройную основную и одинарную фронтальную, а модель класса ультра-премиум — тройную основную и двойную фронтальную, пишет Ferra.ru.

Согласно более ранним утечкам, младшая версия диагональю 5,8 дюймов получит сканер на задней панели. Две старшие диагональю 6,1 и 6,4 дюйма — экранные сканеры отпечатков пальцев.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, или на MWC 2019, в Барселоне с 25 по 28 февраля.