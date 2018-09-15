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Меркель: РФ дестабилизирует обстановку в ряде постсоветских стран, в том числе и в Армении

Меркель: РФ дестабилизирует обстановку в ряде постсоветских стран, в том числе и в Армении
15 сентября 2018 - 13:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия дестабилизирует обстановку во многих республиках бывшего СССР. Об этом заявила 14 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая перед немецкими военнослужащими, которые дислоцированы в литовском городе Рукла.

«Мы видим, что, по сути, почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией», - сказала глава германского правительства, пишетDeutsche Welle.

Сегодня все эти государства заняты восстановлением своей территориальной целостности, поскольку Россия либо отделила части их территорий, либо разожгла там конфликты, добавила Меркель. В качестве примера этому утверждению она назвала ситуацию в Украине, Грузии, Армении, Молдавии и Азербайджане.

Подразделения бундесвера, расположенные в странах Балтии в рамках миссии НАТО, необходимы для сдерживания гибридной войны, которую ведет Россия. К этой войне относятся и кибератаки, отметила Ангела Меркель.

В странах Балтии и Польше на ротационной основе в настоящее время размещены немногим более 4500 солдат и офицеров НАТО.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle. Меркель обвинила Россию в дестабилизации постсоветских стран
http://www.ukrinform.net/rubric-polytics/2538618-merkel-accuses-russia-of-destabilizing-postsoviet-countries.html
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