Комиссар Совета Европы по правам человека приедет в Армению

PanARMENIAN.Net - Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович 17 сентября приедет в Армению.

В центре внимания правозащитницы окажутся вопросы, связанные с правами женщин, гендерным равенством и семейным насилием.

Визит Миятович продлится до 21 сентября.

Представительница Боснии и Герцеговины Дуня Миятович 2 апреля 2018 года вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека. Миятович сменила на посту комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса, который занимал эту должность с 2012 года.