// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Комиссар Совета Европы по правам человека приедет в Армению

Комиссар Совета Европы по правам человека приедет в Армению
15 сентября 2018 - 14:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович 17 сентября приедет в Армению.

В центре внимания правозащитницы окажутся вопросы, связанные с правами женщин, гендерным равенством и семейным насилием.

Визит Миятович продлится до 21 сентября.

Представительница Боснии и Герцеговины Дуня Миятович 2 апреля 2018 года вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека. Миятович сменила на посту комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса, который занимал эту должность с 2012 года.

 Самое значимое
В центре Чикаго открылся Ереванский скверВ центре Чикаго открылся Ереванский сквер
Ведутся работы в направлении установления сотрудничества между Ереваном и Чикаго в сферах туризма и высоких технологий
«Коммерсантъ»: Путин на встрече с Пашиняном поднимет тему преследования бывших руководителей Армении«Коммерсантъ»: Путин на встрече с Пашиняном поднимет тему преследования бывших руководителей Армении
Роберт Кочарян — один из немногих людей, которого Владимир Путин считает своим другом
Израильский производитель беспилотников обвиняется в бомбардировке армян по просьбе АзербайджанаИзраильский производитель беспилотников обвиняется в бомбардировке армян по просьбе Азербайджана
Министерство юстиции Израиля объявило о намерении выдвинуть обвинение против генерального директора компании Амоса Матана
Меркель в своем Instagram опубликовала фото с вечерней прогулки по ЕревануМеркель в своем Instagram опубликовала фото с вечерней прогулки по Еревану
На фотографии Меркель находится на Северном проспекте в центре армянской столицы
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян: Мы готовы разгромить Азербайджан
Deutche Welle: «Неблагодарные» армяне рассердили Путина
Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьеру страны
«Коммерсантъ»: Согласованные поставки оружия РФ Армении на $100 млн оказались под вопросом
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Самый мощный тайфун 2018 года: На Филиппинах и Тайване есть жертвы Как сообщает полиция города Багио, на севере Филиппин две женщины погибли в результате оползня
В армянском Гюмри открылась первая в регионе инклюзивная пекарня В новом заведении будут работать молодые люди с инвалидностью и родители детей с инвалидностью.
Топовая модель Samsung Galaxy S10 получит 5 камер По данным источника, всего будет три модели в рамках серии Samsung Galaxy S10
Сериал «Ходячие мертвецы» продлят на 10 лет Гендиректор канала Джош Сапан заявил, что руководство не смущают падающие рейтинги шоу