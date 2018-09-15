Комиссар Совета Европы по правам человека приедет в Армению
15 сентября 2018 - 14:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович 17 сентября приедет в Армению.
В центре внимания правозащитницы окажутся вопросы, связанные с правами женщин, гендерным равенством и семейным насилием.
Визит Миятович продлится до 21 сентября.
Представительница Боснии и Герцеговины Дуня Миятович 2 апреля 2018 года вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека. Миятович сменила на посту комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса, который занимал эту должность с 2012 года.
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