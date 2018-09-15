За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Арцахе около 250 раз
15 сентября 2018 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 9 по 15 сентября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 250 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2500 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР поддерживают полный контроль на передовой и продолжают уверенно выполнять свою боевую задачу.
14 сентября, с 08:00, ВС Азербайджана из станковых крупнокалиберных пулеметов ДШК, а также при помощи снайпера обстреливали армянские позиции в Тавуше, около часа под огнем находилось село Чинари. В селе повредилась стена одного дома, водопроводная труба другого дома, резервуар для воды и крыша. Снаряды также попадали в стены деревенского детского сада.
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