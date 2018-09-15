Самый мощный тайфун 2018 года: На Филиппинах и Тайване есть жертвы

PanARMENIAN.Net - На Филиппины 15 сентября пришел мощный тайфун «Мангхут». Его жертвами стали два человека, еще один погиб в результате непогоды на Тайване.

Как сообщает полиция города Багио, на севере Филиппин две женщины погибли в результате оползня. Их тела были найдены в Кордильерском административном регионе под обрушенным в результате проливных дождей склоном, пишет Deutsche Welle.

Информагентство dpa сообщает о гибели в том же регионе двоих спасателей. Еще одну женщину унесло высокими волнами на Тайване.

«Мангхут» стал самым мощным тайфуном в 2018 году, отметил представитель Японского метеорологического агентства. «Мангхут» движется со скоростью 170-260 км в час, в расположенных на его городах проживают в общей сложности около четырех миллионов человек.