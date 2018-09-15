Самый мощный тайфун 2018 года: На Филиппинах и Тайване есть жертвы
15 сентября 2018 - 15:18 AMT
PanARMENIAN.Net - На Филиппины 15 сентября пришел мощный тайфун «Мангхут». Его жертвами стали два человека, еще один погиб в результате непогоды на Тайване.
Как сообщает полиция города Багио, на севере Филиппин две женщины погибли в результате оползня. Их тела были найдены в Кордильерском административном регионе под обрушенным в результате проливных дождей склоном, пишет Deutsche Welle.
Информагентство dpa сообщает о гибели в том же регионе двоих спасателей. Еще одну женщину унесло высокими волнами на Тайване.
«Мангхут» стал самым мощным тайфуном в 2018 году, отметил представитель Японского метеорологического агентства. «Мангхут» движется со скоростью 170-260 км в час, в расположенных на его городах проживают в общей сложности около четырех миллионов человек.
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