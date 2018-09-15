Пашинян - Le Monde: Армянский народ не доверяет этому парламенту
15 сентября 2018 - 17:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому авторитетному изданию Le Monde заявил, что армянский народ не доверяет нынешнему парламенту Армении.
На вопрос о том, что изменил Пашинян в первые месяцы своего премьерства, он ответил, что пресса в Армении на даннымй момент более независима, чем когда-либо, а также ведется беспрецедентная борьба с коррупцией и теневой экономикой.
«Впервые в истории 3-й Республики Армения больше нет привилегированных. Нет больше экономических монополий. В Ереване 23 сентября состоятся выборы мэра столицы, которые станут самыми свободными в нашей истории»,- заявил Пашинян, добавив, что в отличие от других революций, за бархатной революцией в Армении не последовал экономический спад.
На наблюдение, что в парламенте РА большинство продолжают составлять силы, возглавляемые бывшим президентом Сержем Саргсяном, Пашинян отметил, что бывший режим вынужден уступить.
«Армянский народ не доверяет этому Национальному собранию, и они действительно является темной стороной нашей политической реальности», - сказал премьер Армении.
Премьер-министр Армении 13 сентября отправился во Францию по приглашению президента этой страны Эмманюэля Макрона.
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