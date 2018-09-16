Армянская спортсменка разгромила сестру Рамиля Сафарова на международном турнире ММА (видео)
16 сентября 2018 - 14:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская спортсменка Карине Карапетян 15 сентября разгромила представительницу Азербайджана Рену Сафарову на международном турнире по смешанным единоборствам в Тбилиси.
Представляющая армянскую федерацию «Армфайтинг» Карапетян одалела сестру Рамиля Сафарова, убившего во сне армянского офицера Гургена Маргаряна.
Свою победу Карапетян посвятила памяти Гургена Маргаряна.
19 февраля 2004 года лейтенант ВС Армении Гурген Маргарян, проходивший курсы английского языка, организованные в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» в Будапеште, был зверски зарублен топором азербайджанским офицером, старшим лейтенантом Рамилем Сафаровым. Отправившийся в Будапешт вместе с Маргаряном Айк Макучян остался жив благодаря вмешательству литовского офицера.
13 апреля 2006 года убийца армянского офицера был приговорен Будапештским городским судом к пожизненному заключению без права на амнистию в течение 30 лет.
Убийца армянского офицера Гургена Маргаряна – Рамиль Сафаров 31 августа 2012 года был экстрадирован из Венгрии в Азербайджан, на следующий день был помилован указом президента, получил звание майора, квартиру и жалование за последние 8 лет. В ответ на это Армения разорвала дипломатические отношения с Венгрией.
Согласно некоторым источникам, Сафаров был экстрадирован в ответ на обещание Азербайджана выкупить венгерские гособлигации на сумму в 2-3 млрд евро. Официальный Будапешт эти сообщения опровергает.
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