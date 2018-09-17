Ереван - в топ-5 популярных у российских туристов городов СНГ для осенних путешествий

PanARMENIAN.Net - Ереван входит в пятерку популярных у российских туристов городов СНГ для осенних путешествий. Соответствующий рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.

По данным агентства, турпоездки в столицу Армении совершают в среднем на три дня и расходуют на проживание до $60 в сутки.

Первая десятка городов СНГ, популярных у российских туристов, выглядит следующим образом: Минск, Астана, Баку, Ереван, Ташкент, Алматы, Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года.